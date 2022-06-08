The following students have been cited for academic achievement for the spring 2022 semester by achieving the dean's list at Southern West Virginia Community and Technical College. To qualify for the dean's list, students must have an academic average of 3.25 or higher and maintain 12 or more credit hours.
Logan Campus
Dakota Michael Abbott, Logan
Cody Reed Adams, Harts
Emily, Beth, Adams, Harts
Mishala Ann Adams, Lake
Bobbie Ellen Adkins, Man
Haylee Marie Adkins, Harts
Kaelin L. Adkins, Accoville
Kearstin Brook Adkins, Mallory
Tiffany Dawn Adkins, Chapmanville
Olivia Faith Amburgey, Man
Jocelyn Dawn Arthur, Chapmanville
Cassie Asbury Edgarton
Alex Richard Asebes, Delbarton
Cameron Bailey, Man
Kaitlyn N. Baisden, Ferrellsburg
Seth Millard Baisden, Delbarton
Taryn J. Baisden, Stollings
Emily S. Ball, Logan
Jenna P. Barker, Chapmanville
Christian Edward Bartoe, Williamson
Jarrah Beth Baxter, Chapmanville
Kimberly Leeann Beavers, Gilbert
Chelsea T. Belcher, Chapmanville
Jacob G. Blair, Chapmanville
Kaylee R. Blair, Harts
Caitlin Rieanne Bleigh, Oceana
Isaiah L. Blevins, Morristown, TN
Summer B. Bragg, Amherstdale
Stephanie Nichole Brown, Baisden
Abree Marie Browning, Logan
Trenten C. Browning, Harts
Patrick Wayne Callaway, Logan
Keirsten Campbell, Delbarton
Chandler Michael Carey, Williamson
Connie B. Carter, Branchland
Nicholas P. Carter, Chapmanville
William J. Carter, Peach Creek
Haley Rose Caudill, Whitman
Kayla B. Christian, Burnwell
Erica Rae Cline, Hanover
Sarah Carolyn Colangelo, Wharncliffe
Joseph Michael Colley, Omar
Kalilla Nichole Collins, Mallory
Nathan I. Collins, Harts
Sheena M. Collins, Harts
Summer M. Collins, Logan
Erin Lee Conley Harts
Zoe Izabella Conley Chapmanville
Ashton S. Conn, Logan
Isabella G. Conn, Man
Maddie Elizabeth Cook, Oceana
Morgan Paige Cooper, Man
Kelsey Leigh Copley, Delbarton
Tiffany R. Copley, Cyclone
Zackery Jon Cozmyk, Williamson
Sarah Elizabeth Crosby, Amherstdale
Pamela D. Crum, Kermit
Joseph T. Curry, Yolyn
Talena D. Curry, Chapmanville
Brody Seth Dalton, Chapmanville
Jordan Dalton, Chapmanville
Olivia G. Dalton, Chapmanville
Piper Q. Dalton, Harts
Presley Marie Dameron, Switzer
Madison Faith Daniel, Williamson
David G. Daniels, South Williamson
Blake Davis, Kermit
Chloe Madison Davis, Oceana
Jordan Scott Davis, Kermit
Kaleigh Davis, Chapmanville
Kaitlin Marina Day, Hurricane
Kaden Chase Dickerson, Amherstdale
Cameron Oneil Dodrill, Chapmanville
Timothy K. Doty, Accoville
Ambrionna Paige Dowden, Henlawson
William Monroe Dowdy Jr, Ethel
Johnathan Scott Dwyer, Glen Fork
Jordan Ellis, Bruno
KalLee Joanna Ellis, Chapmanville
Rayland Savannah Ellis, Clear Fork
Tequilla M. Ellis, Ahmerstdale
Jennifer Evonne Evans, Chapmanville
Joshua Lee, Farley Chapmanville
Hayley P. Ferrell, McCarr, KY
Jerry Dale Ferrell, Chapmanville
Amy Marie Fields Verdunville
Andrew B. Fletcher, Naugatuck
Destinee Faith Fouch, Chapmanville
Shealeigh Brooke Frazier, Mallory
Olivia E. Freeman, Chapmanville
Cameran Blake Frye, Man
Corey David Gillispie, Man
Kolton David, Goldie Logan
Madeline Faith Goss - Howell, Danville
Erick R. Grimmett, Man
Michael Joe Grimmett, Man
Herman Chad Hackney, Huddy, KY
Justin Tyler Hall, Delbarton
Karley Alarra Hall, Lenore
Rebecca Lynn Hall, Delbarton
Alex Curtis Hamrick, Chattaroy
Kaeli, Hatfield, Matewan
Elexus L. Havis, Mallory
Kelli Renee Hensley, Mount Gay
Gabrielle N. Hill, Harts
Tabitha Hitchcock, Delbarton
Kennedy Leelyn Hollandsworth, Charleston
Alora D. Hundley, Williamson
Charity H. Hunt, Cyclone
Erin Allene Jiles, Chapmanville
Joshua Michael Jiles, Chapmanville
Sarah Katherine Jiles, Chapmanville
Johnathan Dale Kelly, Man
Peter Kelly Iv, Peach Creek
Erica Paige Kinser, Holden
Devin John Kramer, Chapmanville
Alyssa Nicole Lambert, Wayne
Joshuah Kaleb Lambert, Man
Sheila Lawrence, Mallory
Matthew Kevin, Layne, Gilbert
Kambell Gale Lemmon, Chapmanville
Bridgette Dawn Lesher, Peach Creek
Ashley B. Lester, Oceana
Whitlee Danielle Lester, Hanover
Gabriella Elizabeth Long, Chapmanville
Kelsey P. Lowe, Logan
Alexis A. Lusk, Cylone
Jaeli Rae Mann, Chapmanville
Misty R. Marcum, Dingess
Caleb Shane May, Lenore,
Jessica Maynard, Amherstdale
Jennifer McAllister, Chapmanville
Matthew Ryan McCloud, Chapmanville
Dylan G. McComas, Oceana
Kaili Jade McCoy, Amherstdale
Reagan E. McCoy, Bruno
Stergil A. McCoy, Bruno
Tanner R. McGraw, Pecks Mill
Jacob Andrew McMasters, St Albans
Callie Jo McNeely, Henlawson
Ashlee Rose McRoberts, Chapmanville
Kaycee Jo Meade, Chapmanville
Alera Danielle Messer, Chapmanville
Brandon Ray Miller, Man
Desirae M. Miller, Matewan
Mackenzie Elizabeth Miller, Logan
Cassidy Mitchell Danville
Emily R. Mitchell, Verdunville
Lynnzie D. Mitchell, Bruno
Billy James Mitchem, Switzer
Kelsey Nicole Mounts, Gilbert
Desmond K. Napier, Harts
Haley B. New, Amherstdale
Alyssa Michelle Newsome, Lenore
Kristy Lynn Newsome, Verdunville
Tyler Ray Newsome, Lenore
Emily Brooke Norman, Logan
Keterah F. Norman, Hardy, KY
Holly Danielle Parker, Holden
Cathrine Michelle Perry, Lyburn
Latosha Lynn Perry, Chapmanville
Sarah Ann Perry, Dunlow
Evan David Plumley, Chapmanville
Savannah Lynn Poling, Chapmanville
Logan Chance Preece, Kermit
Sara B. Preston, Chapmanville
Kelsie, D., Price, Chapmanville
Lauren T. Ramey, Logan
Kenley J. Reed, Gilbert
Amy Lee Rhoden, Logan
Amber Richards, Pecks Mill
Jennifer L. Riffle, Danville
James D. Roberts, Davin
Joseph Bryce Robinson, Oceana
Brian Jordan Rose, Lyburn
Kristi Lea Rozas, Oceana
Emily Faith Runyon, Holden
Morgan Rayne Runyon, Chapmanville
Alyssa Jayde Sammons, Justice
Stephanie D. Schultz, Madison
Karen Seabolt, Sumerco
Bethany Selbe, Belle
Kayla L. Sheppard, Dingess
Cheyenne T. Simpkins, Chapmanville
Kelsey Slone, Oil Springs, KY
Emily Nicole Smith, Varney
Samantha Georgia Smith, Oceana
Chelsie Nicole Smoot, Chapmanville
Camryn Aleeah Spaulding, Kermit
Kabrina P. Spaulding, Williamson
Kyle Spaulding, Switzer
James Garrett Spence, Ransom, KY
Devin T. Stacy, Kermit
Timothy Ryan Stacy, Man
Taylor R. Stanley, Davin
Tanner G. Staten, Amherstdale
Megan Rose Sutphin, Lake
Tamara Sue Thacker, Logan
Larry Randell,Thompson, Harts
Sydney Thompson, Lenore
Tyson,Nathaniel Thompson, Charleston
Sydney Brooke Tilley, Slab Fork
Jaxon Craig Tipton, Kistler
Haile Leann Toler, Delbarton
Kaylie E. Tomblin, Chapmanville
Andrew William Toney, Harts
Jacob Matthew Topping, Chapmanville
Shania Hope Topping, Chapmanville
Steven Alexander Toth, Chapmanville
Kaylee Paige Townsend, Sharples
Bella L. Trent, Isaban
Tiffany Z. Turkale, Mallory
Travis S. Turner, Whitman
Kaden A. Underwood, Man
Alia Makaila Vance, Harts
Brayden Lee Vance, Harts
Jaden D.,Vance, Ferrellsburg
Hunter C. Viars, Whitman
Emma Grace Vinson, Delbarton
Allison Mackenzie Walls, Chapmanville
Jasmine Ward, Matewan
Megan Elizabeth Ward, Harts
Krista D. Warrix, Coal Mountain
Christopher Watkins, Logan
Haylee Joe Webb, Chapmanville
Jessica Nichole Webb, Gilbert
Mallory L. Wellman, Wharncliffe
Kiana, White, Dingess
Maggie White, Man
Nathan White, Logan
Holly Faith Wiggins, Chapmanville
Brennan M. Williams, Chapmanville
Christina Michelle Williams, Lenore
Hazel J. Williams, Omar
Mattiso Abigail Williams, Chapmanville
Brayden Lee Williamson, Logan
Addison Shae Willis, Chapmanville
Grace Brielle Workman, Chapmanville
Lauren Dare Workman, Chapmanville
Seth A. Workman, Chapmanville
Allonah Grace York, Verdunville
Kelsi Madison York, Accoville
Markah J. York, Williamson
Hunter, Lee Zickafoose, Chapmanville
Boone/Lincoln Campus
Bailey, Adkins, Danville
Caleb, Levi, Adkins, Harts
Casey, Erin, Adkins, Bloomingrose
Haleigh, Rochelle, Adkins, Hamlin
Jaidyn, D., Adkins, Griffithsville
Noah, Ryan, Adkins, Ranger
Charles, Delano, Baisden, Chapmanville
Joshua, Lee, Belcher, Alum Creek
Kelsi, Dawn, Bell, Hamlin
Shelby, Renae, Browning, Hamlin
Kacie, Ann, Buckner, Foster
Brianna, M., Call, West Hamlin
Morgan, Lindsay, Castle, Danville
Jessica, Nicole, Church, Ranger
Faith, Layne, Cooper, Madison
Sandi, Jo, Evans, Kistler
Amanda, Fraley, Branchland
Cassidy, Jo, Gallagher, Danville
Coy, A., Garretson, Hamlin
Elizabeth, Nicole, Hager, Alkol
Julianna, Rose, Hasen, Alkol
Hannah, Lynn, Holton, Madison
Shantelle, Nikole, Horton, Chesapeake
Jayden, Alexandria, Howell, Lake
Davi, Lynette, Konkol, Racine
Dylan, M., Koockogey, Morrisvale
Isaiah, Shane, Koontz, Hamlin
Wilson, McKinley, Lay, Madison
Savannah, Lee, South Charleston
Robin, Michelle, Lester, Man
Thomas, Patrick, Lucas, Ranger
Maci, Gwen, Lunsford, Salt Rock
Brady, T., McKay, Hamlin
Summer, C., Morris, Nellis
Elizabeth, Haley, Music, Madison
Shelby, Nicole, Napier, Branchland
Alexander, Ervin Kent, Nelson, Ranger
Caleb, John, New, West Hamlin
David, Grant, Older, Foster
Lucas, James, Older, Foster
Mitchell, C., Parsons, South Charleston
Madison, Faith, Pauley, Yawkey
Makayla, Grace, Pauley, Alum Creek
Korey, Adam, Pritt, Branchland
Kortni, Ratliff, Alum Creek
Cheyanne, A., Reed, Big Creek
Koree, Raeann, Roberts, Alum Creek
Natalie, Suzanne, Roe, Hewett
Caleb, Gregory, Rusk, Hamlin
Jenny, Edith, Sansom, Madison
Kara, J., Scarbrough, Nitro
Alia, , Schultz, Madison
Emily, Danielle, Scott, Foster
Alayah, Michelle, Sizemore, Branchland
Brayden, Cole, Starcher, Salt Rock
Tara, Tooley, Culloden
Kara, Rena, Vannatter, Madison
Maggi, Dimple Ann, Viars, Seth
Landon, Douglas, Wiley, Branchland
Austin, Chance, Williams, Foster
Kayla, Raeann, Williams, Culloden
Natalie, Grace, Williams, Alum Creek
Amanda, Jo, Wood, Danville
Hayley, N., Woodall, West Hamlin
Gabrielle, Woodrum, Saint Albans
Cally, Nichole, Workman, Madison
Williamson Campus
Jodi, Madison, Akers, Williamson
Douglas, Asbury, Crum
Angel, Denise, Baisden, Varney
Dakota, Chase, Blair, Canada, KY
MacKenize, Leighann, Booth, Hardy, KY
Alexa, J., Bragg, Kermit
Khristina, Y., Brewer, Crum
Caleb, Aaron, Burgess, Madison
Jules, Kathleen, Burgess, Lyburn
Makayla, Skye, Canterbury, Lenore
Alexandria, Denise, Centers, Williamson
Jessica, Adair, Chapman, Williamson
Kimerly, Charlene, Christian, Burnwell, KY
Dalton, Cisco, Varney
Taylor, Cline, Wharncliffe
Ethan, Mark, Colegrove, Delbarton
Rebecca, Collins, Varney
Codi, A., Conley, Chapmanville
Sarah, Jane, Cook, Canada, KY
Erica, Kaye, Daniels, Matewan
Jordan, Paige, Davis, Belfry, KY
Trenton, M., Earnest, Williamson
Jessica, Edwards, Matewan
Holli, Nicole, Eplin, Omar
Abby, Ryann, Evans, Hatfield, KY
Dylan, Carter, Evans, Delbarton
Christopher, Lee, Faine, McCarr, KY
Caitlin, , Grace, Fort Gay
Cassidy, Brooke, Griffey, Williamson
Alexandria, Glennisa, Hager, Varney
Autumn, Grace, Hall, Williamson
Kyleigh, Morgan, Hall, Delbarton
Makeisha, Breanne, Harness, Delbarton
Alexis, Briana, Helmick, Chattaory
Kimber, Paulynn, Hensley, Delbarton
Meredith, Horn, Williamson
Taylor, Brooke, Horton, Williamson
MaKayla, A., Hubbard, McAndrews, KY
Crystal, Jones, Omar
Amanda, N., Justice, Williamson
Kelly, A., Kainer, Williamson
Brandon, King, Williamson
Hailey, Danielle, Lucas, Lousia, KY
Chase, L., Marcum, Dingess
Destiny, , Martinez, Dingess
Faith, May, Coal Mountain
Kegan, Jay, McCoy, South Williamson, KY
Sonda, Dee, McMillen, Switzer
Micheala, Cheyenne, Miller, Cyclone
Jonna, Brooklynn, Mitchell, Edgarton
Jacob, Cole, Nagy, Gilbert
Santana, Ashby, Newsome, Kermit
Jordan, Ooten, Delbarton
Corey, Douglas, Pack, Williamson
Donna, Carol, Paterino, Williamson
Jayden, Seth, Powers, Delbarton
Madison, Danielle, Ratliff, Chattaroy
Makala, Shree, Richardson, Kermit
Samuel, Christopher, Rose, Williamson
Cashena, D., Rouse, Williamson
Kimberly, Renae, Runyon, McCar, KY
Tapanga, Totiawna, Saenz, Edgarton
Crystal, Lynn, Smith, Sidney, KY
Garrett, Hunter, Smith, Williamson
Julia, Marie, Smith, Hardy, KY
April, Dawn, Sparks, Williamson
Joshua, Michael, Statler, Delbarton
William, Daniel, Sturgell, Kermit
Jerinel, Taylor, Matewan
Allison, Marie, Turnmire, Kimper, KY
Alisha, Marie, Varney, Lenore
Haleigh, Marie, Varney, Delbarton
Aileen, , Vinson, Delbarton
Kyra, , Wallace, Delbarton
Joshua, Ryan, Wellman, Williamson
Lacie, White, Belfry, KY
Lynzee, Arnette, Wilhite, Huddy, KY
Kayla, Dawn, Wolford, Matewan
Haylee, Workman, Williamson
Cassandra, B., York, Gilbert
Wyoming/McDowell Campus
Hevyn, Lee Elizabeth, Acord, Matheny
Courtney, D., Bailey, Brenton
Hannah, Grace, Bailey, Oceana
Dante, Alexander, Brooks, McGraws
Jordon, Labella, Brooks, Maben
Amber, Nicole, Brunty, Gilbert
Dennis, Scott, Cline, Simon
Christian, Marie, Cozort, Amigo
Betty, Vaughn, Ford, Ravencliff
Nicolette, Raye, Hall, Pineville
Kashawna, Danielle, Harris, Oceana
Erin, L., Harrison, Matheny
Christine, Marie, Hatfield, Hanover
Emily, Ann, Hedrick, Mullens
McKayla , L., Houck, Mullens
Taylor, C., Kenneda, Simon
Jacob Ryan, Ryan, Lester, Bud
Kaley, Nichole, Lester, Hanover
Sydney, Beth, Lusk, Stephenson
Destiny, Amber, Massey, Welch
Carley, S., McKinney, Maben
Molly, Ann, McKinney, Oceana
Sandra, Nichole, McMillion, Jesse
Brianna, Mitchem, Matoaka
Torin, Brynn, Morgan, Clearfork
Savannah, Rose, Parsons, Lynco
Kristin, Lashay, Powers, Glen Fork
Madelynn, Phiper, Spears, Clear Fork
Andrew, J., Stambaugh, McGraws
Ivory, Stewart, Pineville
Lauren, Mackaylie, Thomas, Gilbert
Madeline, Faye, Tilley, Glen Fork
Kaitlin, Jean, Trent, Oceana
Jonathan, C., Walls, Hanover
Alyssa, Danielle, Wells, Davy