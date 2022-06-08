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SWVCTC

The Logan campus of Southern West Virginia Community and Technical College is in Mount Gay, W.Va.

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The following students have been cited for academic achievement for the spring 2022 semester by achieving the dean's list at Southern West Virginia Community and Technical College. To qualify for the dean's list, students must have an academic average of 3.25 or higher and maintain 12 or more credit hours.

Logan Campus

Dakota Michael Abbott, Logan

Cody Reed Adams, Harts

Emily, Beth, Adams, Harts

Mishala Ann Adams, Lake

Bobbie Ellen Adkins, Man

Haylee Marie Adkins, Harts

Kaelin L. Adkins, Accoville

Kearstin Brook Adkins, Mallory

Tiffany Dawn Adkins, Chapmanville

Olivia Faith Amburgey, Man

Jocelyn Dawn Arthur, Chapmanville

Cassie Asbury Edgarton

Alex Richard Asebes, Delbarton

Cameron Bailey, Man

Kaitlyn N. Baisden, Ferrellsburg

Seth Millard Baisden, Delbarton

Taryn J. Baisden, Stollings

Emily S. Ball, Logan

Jenna P. Barker, Chapmanville

Christian Edward Bartoe, Williamson

Jarrah Beth Baxter, Chapmanville

Kimberly Leeann Beavers, Gilbert

Chelsea T. Belcher, Chapmanville

Jacob G. Blair, Chapmanville

Kaylee R. Blair, Harts

Caitlin Rieanne Bleigh, Oceana

Isaiah L. Blevins, Morristown, TN

Summer B. Bragg, Amherstdale

Stephanie Nichole Brown, Baisden

Abree Marie Browning, Logan

Trenten C. Browning, Harts

Patrick Wayne Callaway, Logan

Keirsten Campbell, Delbarton

Chandler Michael Carey, Williamson

Connie B. Carter, Branchland

Nicholas P. Carter, Chapmanville

William J. Carter, Peach Creek

Haley Rose Caudill, Whitman

Kayla B. Christian, Burnwell

Erica Rae Cline, Hanover

Sarah Carolyn Colangelo, Wharncliffe

Joseph Michael Colley, Omar

Kalilla Nichole Collins, Mallory

Nathan I. Collins, Harts

Sheena M. Collins, Harts

Summer M. Collins, Logan

Erin Lee Conley Harts

Zoe Izabella Conley Chapmanville

Ashton S. Conn, Logan

Isabella G. Conn, Man

Maddie Elizabeth Cook, Oceana

Morgan Paige Cooper, Man

Kelsey Leigh Copley, Delbarton

Tiffany R. Copley, Cyclone

Zackery Jon Cozmyk, Williamson

Sarah Elizabeth Crosby, Amherstdale

Pamela D. Crum, Kermit

Joseph T. Curry, Yolyn

Talena D. Curry, Chapmanville

Brody Seth Dalton, Chapmanville

Jordan Dalton, Chapmanville

Olivia G. Dalton, Chapmanville

Piper Q. Dalton, Harts

Presley Marie Dameron, Switzer

Madison Faith Daniel, Williamson

David G. Daniels, South Williamson

Blake Davis, Kermit

Chloe Madison Davis, Oceana

Jordan Scott Davis, Kermit

Kaleigh Davis, Chapmanville

Kaitlin Marina Day, Hurricane

Kaden Chase Dickerson, Amherstdale

Cameron Oneil Dodrill, Chapmanville

Timothy K. Doty, Accoville

Ambrionna Paige Dowden, Henlawson

William Monroe Dowdy Jr, Ethel

Johnathan Scott Dwyer, Glen Fork

Jordan Ellis, Bruno

KalLee Joanna Ellis, Chapmanville

Rayland Savannah Ellis, Clear Fork

Tequilla M. Ellis, Ahmerstdale

Jennifer Evonne Evans, Chapmanville

Joshua Lee, Farley Chapmanville

Hayley P. Ferrell, McCarr, KY

Jerry Dale Ferrell, Chapmanville

Amy Marie Fields Verdunville

Andrew B. Fletcher, Naugatuck

Destinee Faith Fouch, Chapmanville

Shealeigh Brooke Frazier, Mallory

Olivia E. Freeman, Chapmanville

Cameran Blake Frye, Man

Corey David Gillispie, Man

Kolton David, Goldie Logan

Madeline Faith Goss - Howell, Danville

Erick R. Grimmett, Man

Michael Joe Grimmett, Man

Herman Chad Hackney, Huddy, KY

Justin Tyler Hall, Delbarton

Karley Alarra Hall, Lenore

Rebecca Lynn Hall, Delbarton

Alex Curtis Hamrick, Chattaroy

Kaeli, Hatfield, Matewan

Elexus L. Havis, Mallory

Kelli Renee Hensley, Mount Gay

Gabrielle N. Hill, Harts

Tabitha Hitchcock, Delbarton

Kennedy Leelyn Hollandsworth, Charleston

Alora D. Hundley, Williamson

Charity H. Hunt, Cyclone

Erin Allene Jiles, Chapmanville

Joshua Michael Jiles, Chapmanville

Sarah Katherine Jiles, Chapmanville

Johnathan Dale Kelly, Man

Peter Kelly Iv, Peach Creek

Erica Paige Kinser, Holden

Devin John Kramer, Chapmanville

Alyssa Nicole Lambert, Wayne

Joshuah Kaleb Lambert, Man

Sheila Lawrence, Mallory

Matthew Kevin, Layne, Gilbert

Kambell Gale Lemmon, Chapmanville

Bridgette Dawn Lesher, Peach Creek

Ashley B. Lester, Oceana

Whitlee Danielle Lester, Hanover

Gabriella Elizabeth Long, Chapmanville

Kelsey P. Lowe, Logan

Alexis A. Lusk, Cylone

Jaeli Rae Mann, Chapmanville

Misty R. Marcum, Dingess

Caleb Shane May, Lenore,

Jessica Maynard, Amherstdale

Jennifer McAllister, Chapmanville

Matthew Ryan McCloud, Chapmanville

Dylan G. McComas, Oceana

Kaili Jade McCoy, Amherstdale

Reagan E. McCoy, Bruno

Stergil A. McCoy, Bruno

Tanner R. McGraw, Pecks Mill

Jacob Andrew McMasters, St Albans

Callie Jo McNeely, Henlawson

Ashlee Rose McRoberts, Chapmanville

Kaycee Jo Meade, Chapmanville

Alera Danielle Messer, Chapmanville

Brandon Ray Miller, Man

Desirae M. Miller, Matewan

Mackenzie Elizabeth Miller, Logan

Cassidy Mitchell Danville

Emily R. Mitchell, Verdunville

Lynnzie D. Mitchell, Bruno

Billy James Mitchem, Switzer

Kelsey Nicole Mounts, Gilbert

Desmond K. Napier, Harts

Haley B. New, Amherstdale

Alyssa Michelle Newsome, Lenore

Kristy Lynn Newsome, Verdunville

Tyler Ray Newsome, Lenore

Emily Brooke Norman, Logan

Keterah F. Norman, Hardy, KY

Holly Danielle Parker, Holden

Cathrine Michelle Perry, Lyburn

Latosha Lynn Perry, Chapmanville

Sarah Ann Perry, Dunlow

Evan David Plumley, Chapmanville

Savannah Lynn Poling, Chapmanville

Logan Chance Preece, Kermit

Sara B. Preston, Chapmanville

Kelsie, D., Price, Chapmanville

Lauren T. Ramey, Logan

Kenley J. Reed, Gilbert

Amy Lee Rhoden, Logan

Amber Richards, Pecks Mill

Jennifer L. Riffle, Danville

James D. Roberts, Davin

Joseph Bryce Robinson, Oceana

Brian Jordan Rose, Lyburn

Kristi Lea Rozas, Oceana

Emily Faith Runyon, Holden

Morgan Rayne Runyon, Chapmanville

Alyssa Jayde Sammons, Justice

Stephanie D. Schultz, Madison

Karen Seabolt, Sumerco

Bethany Selbe, Belle

Kayla L. Sheppard, Dingess

Cheyenne T. Simpkins, Chapmanville

Kelsey Slone, Oil Springs, KY

Emily Nicole Smith, Varney

Samantha Georgia Smith, Oceana

Chelsie Nicole Smoot, Chapmanville

Camryn Aleeah Spaulding, Kermit

Kabrina P. Spaulding, Williamson

Kyle Spaulding, Switzer

James Garrett Spence, Ransom, KY

Devin T. Stacy, Kermit

Timothy Ryan Stacy, Man

Taylor R. Stanley, Davin

Tanner G. Staten, Amherstdale

Megan Rose Sutphin, Lake

Tamara Sue Thacker, Logan

Larry Randell,Thompson, Harts

Sydney Thompson, Lenore

Tyson,Nathaniel Thompson, Charleston

Sydney Brooke Tilley, Slab Fork

Jaxon Craig Tipton, Kistler

Haile Leann Toler, Delbarton

Kaylie E. Tomblin, Chapmanville

Andrew William Toney, Harts

Jacob Matthew Topping, Chapmanville

Shania Hope Topping, Chapmanville

Steven Alexander Toth, Chapmanville

Kaylee Paige Townsend, Sharples

Bella L. Trent, Isaban

Tiffany Z. Turkale, Mallory

Travis S. Turner, Whitman

Kaden A. Underwood, Man

Alia Makaila Vance, Harts

Brayden Lee Vance, Harts

Jaden D.,Vance, Ferrellsburg

Hunter C. Viars, Whitman

Emma Grace Vinson, Delbarton

Allison Mackenzie Walls, Chapmanville

Jasmine Ward, Matewan

Megan Elizabeth Ward, Harts

Krista D. Warrix, Coal Mountain

Christopher Watkins, Logan

Haylee Joe Webb, Chapmanville

Jessica Nichole Webb, Gilbert

Mallory L. Wellman, Wharncliffe

Kiana, White, Dingess

Maggie White, Man

Nathan White, Logan

Holly Faith Wiggins, Chapmanville

Brennan M. Williams, Chapmanville

Christina Michelle Williams, Lenore

Hazel J. Williams, Omar

Mattiso Abigail Williams, Chapmanville

Brayden Lee Williamson, Logan

Addison Shae Willis, Chapmanville

Grace Brielle Workman, Chapmanville

Lauren Dare Workman, Chapmanville

Seth A. Workman, Chapmanville

Allonah Grace York, Verdunville

Kelsi Madison York, Accoville

Markah J. York, Williamson

Hunter, Lee Zickafoose, Chapmanville

Boone/Lincoln Campus

Bailey, Adkins, Danville

Caleb, Levi, Adkins, Harts

Casey, Erin, Adkins, Bloomingrose

Haleigh, Rochelle, Adkins, Hamlin

Jaidyn, D., Adkins, Griffithsville

Noah, Ryan, Adkins, Ranger

Charles, Delano, Baisden, Chapmanville

Joshua, Lee, Belcher, Alum Creek

Kelsi, Dawn, Bell, Hamlin

Shelby, Renae, Browning, Hamlin

Kacie, Ann, Buckner, Foster

Brianna, M., Call, West Hamlin

Morgan, Lindsay, Castle, Danville

Jessica, Nicole, Church, Ranger

Faith, Layne, Cooper, Madison

Sandi, Jo, Evans, Kistler

Amanda, Fraley, Branchland

Cassidy, Jo, Gallagher, Danville

Coy, A., Garretson, Hamlin

Elizabeth, Nicole, Hager, Alkol

Julianna, Rose, Hasen, Alkol

Hannah, Lynn, Holton, Madison

Shantelle, Nikole, Horton, Chesapeake

Jayden, Alexandria, Howell, Lake

Davi, Lynette, Konkol, Racine

Dylan, M., Koockogey, Morrisvale

Isaiah, Shane, Koontz, Hamlin

Wilson, McKinley, Lay, Madison

Savannah, Lee, South Charleston

Robin, Michelle, Lester, Man

Thomas, Patrick, Lucas, Ranger

Maci, Gwen, Lunsford, Salt Rock

Brady, T., McKay, Hamlin

Summer, C., Morris, Nellis

Elizabeth, Haley, Music, Madison

Shelby, Nicole, Napier, Branchland

Alexander, Ervin Kent, Nelson, Ranger

Caleb, John, New, West Hamlin

David, Grant, Older, Foster

Lucas, James, Older, Foster

Mitchell, C., Parsons, South Charleston

Madison, Faith, Pauley, Yawkey

Makayla, Grace, Pauley, Alum Creek

Korey, Adam, Pritt, Branchland

Kortni, Ratliff, Alum Creek

Cheyanne, A., Reed, Big Creek

Koree, Raeann, Roberts, Alum Creek

Natalie, Suzanne, Roe, Hewett

Caleb, Gregory, Rusk, Hamlin

Jenny, Edith, Sansom, Madison

Kara, J., Scarbrough, Nitro

Alia, , Schultz, Madison

Emily, Danielle, Scott, Foster

Alayah, Michelle, Sizemore, Branchland

Brayden, Cole, Starcher, Salt Rock

Tara, Tooley, Culloden

Kara, Rena, Vannatter, Madison

Maggi, Dimple Ann, Viars, Seth

Landon, Douglas, Wiley, Branchland

Austin, Chance, Williams, Foster

Kayla, Raeann, Williams, Culloden

Natalie, Grace, Williams, Alum Creek

Amanda, Jo, Wood, Danville

Hayley, N., Woodall, West Hamlin

Gabrielle, Woodrum, Saint Albans

Cally, Nichole, Workman, Madison

Williamson Campus

Jodi, Madison, Akers, Williamson

Douglas, Asbury, Crum

Angel, Denise, Baisden, Varney

Dakota, Chase, Blair, Canada, KY

MacKenize, Leighann, Booth, Hardy, KY

Alexa, J., Bragg, Kermit

Khristina, Y., Brewer, Crum

Caleb, Aaron, Burgess, Madison

Jules, Kathleen, Burgess, Lyburn

Makayla, Skye, Canterbury, Lenore

Alexandria, Denise, Centers, Williamson

Jessica, Adair, Chapman, Williamson

Kimerly, Charlene, Christian, Burnwell, KY

Dalton, Cisco, Varney

Taylor, Cline, Wharncliffe

Ethan, Mark, Colegrove, Delbarton

Rebecca, Collins, Varney

Codi, A., Conley, Chapmanville

Sarah, Jane, Cook, Canada, KY

Erica, Kaye, Daniels, Matewan

Jordan, Paige, Davis, Belfry, KY

Trenton, M., Earnest, Williamson

Jessica, Edwards, Matewan

Holli, Nicole, Eplin, Omar

Abby, Ryann, Evans, Hatfield, KY

Dylan, Carter, Evans, Delbarton

Christopher, Lee, Faine, McCarr, KY

Caitlin, , Grace, Fort Gay

Cassidy, Brooke, Griffey, Williamson

Alexandria, Glennisa, Hager, Varney

Autumn, Grace, Hall, Williamson

Kyleigh, Morgan, Hall, Delbarton

Makeisha, Breanne, Harness, Delbarton

Alexis, Briana, Helmick, Chattaory

Kimber, Paulynn, Hensley, Delbarton

Meredith, Horn, Williamson

Taylor, Brooke, Horton, Williamson

MaKayla, A., Hubbard, McAndrews, KY

Crystal, Jones, Omar

Amanda, N., Justice, Williamson

Kelly, A., Kainer, Williamson

Brandon, King, Williamson

Hailey, Danielle, Lucas, Lousia, KY

Chase, L., Marcum, Dingess

Destiny, , Martinez, Dingess

Faith, May, Coal Mountain

Kegan, Jay, McCoy, South Williamson, KY

Sonda, Dee, McMillen, Switzer

Micheala, Cheyenne, Miller, Cyclone

Jonna, Brooklynn, Mitchell, Edgarton

Jacob, Cole, Nagy, Gilbert

Santana, Ashby, Newsome, Kermit

Jordan, Ooten, Delbarton

Corey, Douglas, Pack, Williamson

Donna, Carol, Paterino, Williamson

Jayden, Seth, Powers, Delbarton

Madison, Danielle, Ratliff, Chattaroy

Makala, Shree, Richardson, Kermit

Samuel, Christopher, Rose, Williamson

Cashena, D., Rouse, Williamson

Kimberly, Renae, Runyon, McCar, KY

Tapanga, Totiawna, Saenz, Edgarton

Crystal, Lynn, Smith, Sidney, KY

Garrett, Hunter, Smith, Williamson

Julia, Marie, Smith, Hardy, KY

April, Dawn, Sparks, Williamson

Joshua, Michael, Statler, Delbarton

William, Daniel, Sturgell, Kermit

Jerinel, Taylor, Matewan

Allison, Marie, Turnmire, Kimper, KY

Alisha, Marie, Varney, Lenore

Haleigh, Marie, Varney, Delbarton

Aileen, , Vinson, Delbarton

Kyra, , Wallace, Delbarton

Joshua, Ryan, Wellman, Williamson

Lacie, White, Belfry, KY

Lynzee, Arnette, Wilhite, Huddy, KY

Kayla, Dawn, Wolford, Matewan

Haylee, Workman, Williamson

Cassandra, B., York, Gilbert

Wyoming/McDowell Campus

Hevyn, Lee Elizabeth, Acord, Matheny

Courtney, D., Bailey, Brenton

Hannah, Grace, Bailey, Oceana

Dante, Alexander, Brooks, McGraws

Jordon, Labella, Brooks, Maben

Amber, Nicole, Brunty, Gilbert

Dennis, Scott, Cline, Simon

Christian, Marie, Cozort, Amigo

Betty, Vaughn, Ford, Ravencliff

Nicolette, Raye, Hall, Pineville

Kashawna, Danielle, Harris, Oceana

Erin, L., Harrison, Matheny

Christine, Marie, Hatfield, Hanover

Emily, Ann, Hedrick, Mullens

McKayla , L., Houck, Mullens

Taylor, C., Kenneda, Simon

Jacob Ryan, Ryan, Lester, Bud

Kaley, Nichole, Lester, Hanover

Sydney, Beth, Lusk, Stephenson

Destiny, Amber, Massey, Welch

Carley, S., McKinney, Maben

Molly, Ann, McKinney, Oceana

Sandra, Nichole, McMillion, Jesse

Brianna, Mitchem, Matoaka

Torin, Brynn, Morgan, Clearfork

Savannah, Rose, Parsons, Lynco

Kristin, Lashay, Powers, Glen Fork

Madelynn, Phiper, Spears, Clear Fork

Andrew, J., Stambaugh, McGraws

Ivory, Stewart, Pineville

Lauren, Mackaylie, Thomas, Gilbert

Madeline, Faye, Tilley, Glen Fork

Kaitlin, Jean, Trent, Oceana

Jonathan, C., Walls, Hanover

Alyssa, Danielle, Wells, Davy

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