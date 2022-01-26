FORT GAY — The following students have been cited for academic achievement for the fall 2021 semester by achieving the dean’s list at Southern West Virginia Community and Technical College. To qualify, students must have an academic average of 3.25 or higher and maintain 12 or more credit hours.
Logan Campus
ACCOVILLE: Kaelin L. Adkins, Timothy K. Doty.
ALKOL: Jasmyn Lei Hager.
AMHERSTDALE: Sarah Elizabeth Crosby, Adison Brooke Nelson, Haley B. New, Tanner G. Staten.
BELFRY, KY.: Lauren T. Bowling.
BELLE: Bethany Selbe.
BIG CREEK: Isaac Cordale Adkins.
BRANCHLAND: Krystal R. Hensley.
BREEDEN: Zia Jaclyn Parsley.
BRUNO: Stergil A. McCoy, Lynnzie D. Mitchell .
CHAPMANVILLE: Tiffany Dawn Adkins, Jenna P. Barker, Chelsea T. Belcher, Stacy Amber Bell, Chase I. Berry, Nicholas P. Carter, Zoe Izabella Conley, Talena D. Curry, Jordan Dalton, Olivia G. Dalton, Cameron Oneil Dodrill, Jerry Dale Ferrell, Destinee Faith Fouch, Anna M. Hensley, Devin John Kramer, Gabriella Elizabeth Long, Jennifer McAllister, Matthew Ryan McCloud, Ashlee Rose McRoberts, Katie Lauren Meade, Kaycee Jo Meade, Savannah Lynn Poling, Sara B. Preston, Whitney LeAnn Queen, Christopher Lee Gregory Samson, Cheyenne T. Simpkins, Chelsie Nicole Smoot, Kaylie E. Tomblin, Allison Mackenzie Walls, Katelynne J. Wells, Addison Shae Willis, Grace Brielle Workman, Seth A. Workman.
CHATTAROY: Alex Curtis Hamrick.
CHAUNCEY: Isaiah L. Blevins, Carlee Savanna Miller.
CLEAR FORK: Rayland Savannah Ellis.
COAL MOUNTAIN: Madison Jean Hatfield, Krista D. Warrix.
CRUM: Denisha Dawn Ratcliff.
CYCLONE: Kaitlyn Michelle Workman, Tiffany R. Copley, Alexis A. Lusk.
DANVILLE: Mishala Ann Adams, Madeline Faith Goss-Howell, Jennifer L. Riffle.
DAVIN: Amanda Gail Bowen.
DELBARTON: Alex Richard Asebes, Seth Millard Baisden, Kaitlyn S. Bias, Keirsten Campbell, Sierra Nicole Dempsey, Justin Tyler Hall, Tabitha Hitchcock, Haile Leann Toler.
DINGESS: Kacie Leanna Parsley, Kayla L. Sheppard, Kiana White.
DUNLOW: Jacob Andrew McMasters, Sarah Ann Perry.
FERRELLSBURG: Kaitlyn N. Baisden, Hollee Blair.
GEORGETOWN, KY.: Britany S. Bryant.
GILBERT: Kimberly Leeann Beavers, McKenna Blankenship, Amelia Lorene Halstead, Matthew Kevin Layne, Kelsey Nicole Mounts, Laken Robinette.
GLEN FORK: Johnathan Scott Dwyer.
HANOVER: Erica Rae Cline, Aaron Nathaniel Mitchell, Marissa Ann Roberts.
HARDY, KY.: Keterah F. Norman.
HARTS: Cody Reed Adams, Emily Beth Adams, Haylee Marie Adkins, Kaylee R. Blair, Trenten C. Browning, Melanie Susan Burgess, Sheena M. Collins, Piper Q. Dalton, Abrielle Grace Griffith, Gabrielle N. Hill, Desmond K. Napier, Morgan M. Rakes, Abagail Camella Ramey, Larry Randell Thompson, Andrew William Toney.
HENLAWSON: Ambrionna Paige Dowden, George Kirk, Callie Jo McNeely.
HOLDEN: Shelbee L. Balentine, Holly Danielle Parker, Jasmine Rayne Vannatter.
HUDDY, KY.: Herman Chad Hackney.
ISABAN: Jordan Chase Porter, Bella L. Trent.
JUSTICE: Alyssa Jayde Sammons.
KERMIT: Blake Davis, Jordan Scott Davis, Daesha Rose Howell, Dalessa Eddie Howell, Hannah Denise Mounts, Logan Chance Preece.
LAKE: Megan Rose Sutphin.
LENORE: Isaac Colegrove, Rebecca Lynn Hall, Caleb Shane May, Tyler Ray Newsome, Sydney Thompson.
LOGAN: Kassie Marie Adkins, Ashton S. Conn, Noah Ryan Cook, Kolton David Goldie, Demi Jae Lester, Kelsey P. Lowe, Carlee G. Pack, Christopher Watkins, Brayden Lee Williamson.
MALLORY: Shealeigh Brooke Frazier, Elexus L. Havis, Sheila Lawrence, Tiffany Z. Turkale.
MAN: Cameron Bailey, Emily S. Ball, Jonathan P. Collins, Isabella G. Conn, Connie Lea Dowden, Michael Joe Grimmett, Johnathan Dale Kelly, Robin Michelle Lester, Brandon Ray Miller, Justin Lewis Napier, Timothy Ryan Stacy, Kaden A. Underwood.
MARMET: Kailee Marie Gravely.
MATEWAN: Kaeli Hatfield, Desirae M. Miller, Telena Steele.
MT GAY: Loretta Renee Toppings.
OCEANA: Maddie Elizabeth Cook, Chloe Madison Davis, Adriana Brooke Hendricks, Joseph Bryce Robinson, Kristi Lea Rozas, Samantha Georgia Smith.
OIL SPRINGS, KY.: Kelsey Slone.
OMAR: Shawnica Bailey, Joseph Michael Colley, Payton R. Hicks, Hazel J. Williams.
PEACH CREEK: Peter Kelly, Bridgette Dawn Lesher.
PECKS MILL: Brooklyn M. Evans, Tanner R. McGraw, Amber Richards.
PRINCETON: Jordan Isabell Nichols.
RANGER: Jessica Nicole Church.
RANSOM, KY.: James Garrett Spence.
SHARPLES: Kaylee Paige Townsend.
SLAB FORK: Sydney Brooke Tilley.
SUMERCO: Karen Seabolt.
SWITZER: Erin M. Garretson.
TOLER, KY.: Jacob Walter Warf.
VARNEY: Emily Nicole Smith.
VERDUNVILLE: Kynlee N-Asha Evans, Amy Marie Fields, Emily R. Mitchell, Allison Kay Smith, Blakelei E. Watts, Allonah Grace York.
WAYNE: Alyssa Nicole Lambert.
WHARNCLIFFE: Sarah Carolyn Colangelo, Jamie Lynn Wolford.
WHITMAN: Sydney J. McGraw, Hunter C. Viars.
WILLIAMSON: Christian Edward Bartoe, Chandler Michael Carey, Zackery Jon Cozmyk, Madison Faith Daniel, Kabrina P. Spaulding, Markah J. York.
YOLYN: Joseph T. Curry.
Williamson Campus
BELFRY, KY.: Jordan Paige Davis, Kelly A. Kainer, Lacie White.
BURNWELL, KY.: Kimerly Charlene Christian.
CANADA, KY.: Dakota Chase Blair.
CHATTAROY: Isabella Ball, Brian Seth Dove, Alexis Briana Helmick, Skyler Blake Loy, Madison Danielle Ratliff.
COAL MOUNTAIN: Faith May.
CRUM: Douglas Asbury.
DELBARTON: Jerrica Kaye Baisden, Johnna Hope Belcher, Ethan Mark Colegrove, Erica Crabtree, Derick P. Elkins, Andrea Jeanette Lendearo, Riley Jacob Reed, Haleigh Marie Varney, Molly Woolum.
EDGARTON: Ellis B. Church, Kayla Jean Hensley, Jonna Brooklynn Mitchell, Sebastien Scheeler.
FORT GAY: Caitlin Grace, Carrie M. Kitts, Levi Preston Watts.
GILBERT: Jacob Cole Nagy, Haley New.
HARDY, KY.: Julia Marie Smith.
HATFIELD, KY.: Abby Ryann Evans.
HOLDEN: John Crum.
HUDDY, KY.: Shyla Racine Bush, Lynzee Arnette Wilhite.
KERMIT: Sydney Jace Litton, Makala Shree Richardson, Brandon Tyler Sartin, Cory R. Williams, William Daniel Sturgell.
LENORE: Abigail Joleen Sheppard, Alisha Marie Varney, Kyra Jean Yates.
LOGAN: Mathew Shephard
LOUISA, KY.: Hailey Danielle Lucas.
MATEWAN: Marshall G. Conley, Erica Kaye Daniels, Jessica Edwards, Stephanie Anita Newsome, Jerinel Taylor, Kayla Dawn Wolford.
MCANDREWS, KY.: Chasidy Lequire, Jessica R. Williamson.
MCCARR, KY.: Kimberly Renae Runyon, William D. Runyon.
NORTH MATEWAN: Skylar C. Vipperman.
OMAR: Crystal Jones.
RANGER: Bethany Judith Hope Rakes.
SIDNEY, KY.: Crystal Lynn Smith.
SOUTH WILLIAMSON, KY.: Kegan Jay McCoy.
SWITZER: Sonda Dee McMillen.
WILLIAMSON: Jodi Madison Akers, Sydney Rachelle Curry, Trenton M. Earnest, Lauren Gallimore, Alyssa Faith Gauze, Cassidy Brooke Griffey, Alexia Hall, Meredith Horn, Amanda N. Justice, Abigail King, Brandon King, Niles C. McCoy, Corey Douglas Pack, Samuel Christopher Rose, Cashena D. Rouse, April Dawn Sparks, Javiaire Williams, Joshua Ryan Wellman.
Boone/Lincoln Campus
ALKOL: Julianna Rose Hasen.
ALUM CREEK: Katelyn Marie Adkins-Wooten, Joshua Lee Belcher, Koree Raeann Roberts.
ASHFORD: Summer C. Morris.
BIG CREEK: Cheyanne A. Reed, Lewis E. Reed.
BLOOMINGROSE: Casey Erin Adkins.
BRANCHLAND: Shelby Nicole Napier, Alicyn Paige Ross, Alayah Michelle Sizemore.
CHAPMANVILLE: Charles Delano Baisden, Brian Dylan Hall, Savannah M. Orme.
CHARLESTON: Kara J. Scarbrough.
CHESAPEAKE: Shantelle Nikole Horton.
CULLODEN: Kayla Raeann Williams.
DANVILLE: Bailey Adkins, Luke Elliott Bryant, Morgan Lindsay Castle, Cassidy Jo Gallagher.
FOSTER: Kacie Ann Buckner, Lucas James Older, Emily Danielle Scott, Austin Chance Williams.
GRIFFITHSVILLE: Jaidyn D. Adkins.
HAMLIN: Coy A. Garretson, Brady T. McKay, Caleb Gregory Rusk.
HEWETT: Abigayle Lillian Rose Ball, Natalie Suzanne Roe.
JEFFREY: Mariah Dawn Brown.
KISTLER: Sandi Jo Evans.
LAKE: Jayden Alexandria Howell.
MADISON: Malenzee Eve Austin, Faith Layne Cooper, Kelley A. Dunlap, Hannah Lynn Holton, Christopher Lee Kennedy, Jenny Edith Sansom, Kara Rena Vannatter.
MORRISVALE: Dylan M. Koockogey.
PROCIOUS: Dustin Keith Stump.
RACINE: Davi Lynette Konkol.
RANGER: Alexander Ervin Kent Nelson.
SETH: Shane Lawson Keeney, Abigail H. Monhollen, Maggi Dimple Ann Viars.
SOUTH CHARLESTON: Mitchell C. Parsons, Hailey Maison Hope Weems.
VAN: Morgan Brooke Weaver.
WEST HAMLIN: Ashanta Louise Smith, Colton T. Spence, Hayley N. Woodall.
YAWKEY: Tori Jade Linville, Madison Faith Pauley.
Wyoming/McDowell Campus
AMIGO: Christian Marie Cozort.
AVONDALE: Ashley Ellen Marshall.
BUD: Darold Ray Colbird.
CLARKSBURG: Natasha Rae Friend.
CLEAR FORK: Madelynn Phiper Spears.
GILBERT: Lauren Mackaylie Thomas.
GLEN FORK: Kristin Lashay Powers, Madeline Faye Tilley.
HANOVER: Adrianna Leigh Brown.
JESSE: Sandra Nichole McMillion.
KOPPERSTON: Zachary Jason Collins.
LESTER HANOVER: Kaley Nichole.
LYNCO: Savannah Rose Parsons.
MATHENY: Hevyn Lee Elizabeth Acord, Erin L. Harrison, Sunny Alexandria Stewart.
MATOAKA: Brianna Mitchem.
MCGRAWS: Dante Alexander Brooks, Andrew J. Stambaugh.
MULLENS: Nicole H. Carte, Nathan Robert England, Emily Hedrick, McKayla L. Houck.
OCEANA: Alexandria Dawn Bailey, Hannah Grace Bailey, Kashawna Danielle Harris, Molly Ann McKinney, Peyton Rebecca Morgan, Kaitlin Jean Trent.
PINEVILLE: Michael Austin Cochrane, Trinity Fayth Cook, Savannah Hope England, Nicolette Raye Hall, Ivory Stewart, Taylor B. Thacker.
RAVENCLIFF: Betty Vaughn Ford.
ROCK VIEW: Paula Jean Blankenship.
SIMON: Dennis Scott Cline, Taylor C. Kenneda.
ST. PETERSBURG, FL.: Johnathan L. Lane.
STEPHENSON: Abby H. Hardy, Sydney Beth Lusk.
WELCH: Destiny Amber Massey.