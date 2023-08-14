LOGAN — The Logan volleyball team saw success last season with a 21-19 record, and they are optimistic that this year will yield more wins and good fortunes on the court.
The Lady Wildcats finished 21-19 in 2022 and lost in the first round of the sectional tournament to Wayne. Second-year head coach Bobby Brewer said they are expecting to have a quality campaign.
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